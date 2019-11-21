Марадона опять остался без работы

Диего Марадону уволили из -за плохих результатов команды. Фото: из открытых источников

Легендарный Диего Марадона вновь доказал, что не способен долго работать в одном месте.

59-летний аргентинец покинул пост тренера "гимнастов", сообщает "Футбол 24"

Отставку Марадоны изданию подтвердил президент "Химнасия" Габриэль Пеллегрино. Обладатель Кубка мира 1986 только в сентябре возглавил команду из Ла-Платы, однако не смог существенно улучшить ее положение. Сейчас "Химнасия" занимает 22-е место в аргентинской Суперлиге, а под руководством Марадоны имела 3 ​​победы и 5 матчей проиграла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лукашенко хочет наказывать спортсменов-неудачников



"Химнасия" стала очередной неудачей Диего Марадоны в тренерской карьере. Ранее он ничем не отличился во главе "Текстиля", "Расинга", "Аль-Васла", "Аль-Фуджайра", "Дорадоса" и даже сборной Аргентины.