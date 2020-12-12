Манчестерское дерби не выявило победителя

Вчера на стадионе "Олд Траффорд" состоялся центральный матч тура в Англии. Встречались "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Матч закончился безголевой ничьей — 0:0. В игре было мало голевых моментов.

Украинец Александр Зинченко в заявку "Сити" снова не попал.

"Манчестер Юнайтед", набрав 20 очков в 11 матчах, занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. "Манчестер Сити" (19) — на восьмом месте. Обе команды имеют один матч в запасе.

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Подопечные Уле-Гуннара Сульшера свой следующий матч в английской Премьер-лиге проведут в четверг, 17 декабря — в гостях с "Шеффилд Юнайтед". "Горожане" во вторник, 15 декабря, примут "Вест Бромвич Альбион".