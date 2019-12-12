"Манчестер Юнайтед" заинтересовался двумя талантами "Динамо"

В текущем сезоне УПЛ Владислав Супряга забил 3 мяча. Фото: ФК "Днепр-1"

Английский "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес сразу к двум футболистов киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины.

Речь о полузащитника Сергея Булеца и нападающего Владислава Супрягу. "Манчестер Юнайтед" уже направил в Украину своих скаутов из Восточной Европы. В частности, они посетят поединок Премьер-лиги "Днепр-1" - "Александрия", который состоится 15 декабря, чтобы посмотреть на Супрягу и Булеца в деле, пишет "Обозреватель"

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19-летний Супряга и 20-летний Булеца выступают на правах аренды за "Днепр-1". Их контракты принадлежат "Динамо". В составе молодежной сборной Украины они выиграли Кубок мира-2019 среди 20-летних.