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"Манчестер Юнайтед" возглавил таблицу АПЛ впервые со времён Фергюсона

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&quot;Манчестер Юнайтед&quot; возглавил таблицу АПЛ впервые со времён Фергюсона
Погба не забивал несколько месяцев. Фото инстаграм "МЮ"

"Манчестер Юнайтед" выиграл у "Бернли" - 1:0 - на выезде в рамках перенесенного матча 1-го тура АПЛ.

Единственный гол забил французский полузащитник Поль Погба.

В еще одном матче "Вулверхэмптон" дома уступил "Эвертону" – 1:2.

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"Манчестер Юнайтед" набрал 36 очков после 17 матчей и поднялся на 1-е место в таблице, обойдя "Ливерпуль", в активе которого 33 балла. "МЮ" не лидировал с сезона 2012/13, когда тренерский штаб команды возглавлял Алекс Фергюсон. Тогда в последний раз стал чемпионом, а шотландец закончил карьеру.

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