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понедельник, 05 августа 2019 16:00

"Манчестер Юнайтед" установил трансферный рекорд

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&quot;Манчестер Юнайтед&quot; установил трансферный рекорд
Харри Магуайр - игрок "МЮ"

Защитник "Лестера" Харри Магуайр перешел в "Манчестер Юнайтед".

26-летний центральный защитник подписал контракт на 6 лет с возможностью продления еще на один сезон, информирует официальный сайт "Манчестер Юнайтед".

Магуайр стоил "красным дьяволам" 80 млн фунтов, став самым дорогим защитником в истории футбола. Игрок сборной Англии опередил Вирджила ван Дейка, который зимой 2018-го перебрался из "Саутгемптона" в "Ливерпуль" за 75 млн фунтов.

По информации британских СМИ, Магуайр будет зарабатывать на Олд Траффорд 200 тыс. фунтов в неделю.

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В стартовом матче нового сезона "Манчестер Юнайтед" встретится с "Челси".

https://football24.ua
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