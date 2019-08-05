"Манчестер Юнайтед" установил трансферный рекорд

Харри Магуайр - игрок "МЮ"

Защитник "Лестера" Харри Магуайр перешел в "Манчестер Юнайтед".

26-летний центральный защитник подписал контракт на 6 лет с возможностью продления еще на один сезон, информирует официальный сайт "Манчестер Юнайтед".

Магуайр стоил "красным дьяволам" 80 млн фунтов, став самым дорогим защитником в истории футбола. Игрок сборной Англии опередил Вирджила ван Дейка, который зимой 2018-го перебрался из "Саутгемптона" в "Ливерпуль" за 75 млн фунтов.

По информации британских СМИ, Магуайр будет зарабатывать на Олд Траффорд 200 тыс. фунтов в неделю.

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В стартовом матче нового сезона "Манчестер Юнайтед" встретится с "Челси".