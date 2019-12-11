"Манчестер Юнайтед" просматривал Холланда в матче с "Ливерпулем"

 
Ексклюзивы
1/5
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
"Позиция Путина выглядела дико на фоне Зеленского" - эксперт
Просмотров: 1404
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
"Зеленский, наконец, понял, что Путин не хочет договариваться" - Портников
1 Просмотров: 3429
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
"Стирают следы украинского присутствия, как будто мы здесь и не жили" - репортаж из польского села, где Михайло Вербицкий написал музыку к гимну
Просмотров: 2016
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
"Поднимать цену надо до тех пор, пока существует дефицит билетов" - эксперт
1 Просмотров: 756
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Особый статус Донбасса в Конституции угрожает суверенитету Украины - эксперт-международник
Просмотров: 567
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
"Не стоит делать вступление в НАТО самоцелью" - эксперт о наших перспективах в Альянсе
Просмотров: 234
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Электроэнергия подорожает: эксперты объяснили, почему тарифы могут вырасти
Просмотров: 4437
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10125
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 20079
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6939
Фото
Все фото
12
15
11
11
17
Легендарный Кака женился на сексуальной блондинке: откровенные фото девушки
Легендарный Кака женился на сексуальной блондинке: откровенные фото девушки
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Невероятная красота и сексуальность: болельщица, которая очаровала футбольный мир
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Видео
Все видео
"Аякс" выбыл из Лиги чемпионов
"Аякс" выбыл из Лиги чемпионов
Украинец самый сыграл позорный матч в истории тенниса
Украинец самый сыграл позорный матч в истории тенниса
Пятова показали в мультсериале "The Champions" не в лучшем свете
Пятова показали в мультсериале "The Champions" не в лучшем свете
Михайлюк помог "Детройту" победить "Нью-Орлеан" в НБА
Михайлюк помог "Детройту" победить "Нью-Орлеан" в НБА
Ярмоленко пропустил игру против "Арсенала" из-за травмы спины
Ярмоленко пропустил игру против "Арсенала" из-за травмы спины
Интервью
1/5
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 1836
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 10125
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Изменение воинских званий - лакмусовая бумажка для выявления латентной российской агентуры в рядах ВСУ - военный эксперт
Просмотров: 2628
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 2745
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 6939
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 декабря 2019
Просмотров: 864
Без крові
Зранку переглядаю новини. Вважав себе знавцем історії спорту, але ця валить із ніг: "Кров у басейні. Історія найвідомішого матчу з водного поло". ...
среда, 11 декабря 2019 16:22

"Манчестер Юнайтед" просматривал Холланда в матче с "Ливерпулем"

  Комментировать
&quot;Манчестер Юнайтед&quot; просматривал Холланда в матче с &quot;Ливерпулем&quot;
В Норвегии Холланда тренировал Сульшер

Скауты "Манчестер Юнайтед" просматривали 19-летнего норвежского форварда "Зальцбурга" Эрлинга Холланда во время матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (0:2). Об этом пишет sport.ua

Холланд впервые в сезоне не забил в еврокубковом матче.

В текущем сезоне Холланд провел за "Зальцбург" 22 поединка во всех турнирах, где забил 28 мячей и отдал 7 результативных передач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За 19-летним Холандом гоняются элитные клубы



Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная стоимость игрока составляет € 30 миллионов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Манчестер Юнайтед" просматривал Холланда в матче с "Ливерпулем"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
декабря

Убила мать - детей выдали за жертв украинских воинов

Подавили восстание

В страстном танце соединили африканские и испанские культуры

Отрыли цирк в честь Наполеона

Самое читаемое
Самая красивая модель мира фотографировалась на пляже без белья
Самая красивая модель мира фотографировалась на пляже без белья
6
 Просмотров: 18955
Скорее в дом: показали забавную реакцию котов на снег
Скорее в дом: показали забавную реакцию котов на снег
18
 Просмотров: 18180
Помощник Путина Сурков кричал в истерике - Аваков
Помощник Путина Сурков кричал в истерике - Аваков Просмотров: 11151
&quot;Нормандские переговоры&quot;. Прямая трансляция
"Нормандские переговоры". Прямая трансляция
 Просмотров: 9549
Путин дал первый комментарий после встречи с Зеленским
Путин дал первый комментарий после встречи с Зеленским
 Просмотров: 9441
Спорт
"Гвардиола хочет всем доказать, что может побеждать и без больших денег"
"Гвардиола хочет всем доказать, что может побеждать и без больших денег"
 Просмотров: 306
Я з шести лет болею за "Динамо" – Маркевич
Я з шести лет болею за "Динамо" – Маркевич Просмотров: 270
Названа дата боя Усика с Чисорой
Названа дата боя Усика с Чисорой Просмотров: 513
"Скауты богатых клубов охотятся за Яремчуком" – тренер "Гента"
"Скауты богатых клубов охотятся за Яремчуком" – тренер "Гента" Просмотров: 387
"Наполи" отправил в отставку Анчелотти
"Наполи" отправил в отставку Анчелотти Просмотров: 153
Больше всего комментируют
12
Протесты на Банковой стали козырем для Путина - Зеленский
6
Зеленский: Разведение войск в Донбассе может занять 6 лет
6
Скандальный "слуга народа" хочет отменить закон о языке
6
Портнов вновь атаковал Порошенко. Обвиняет в госизмене
5
"Нормандские переговоры" прервали – Зеленский и Путин уединились
Голосов: 858
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua