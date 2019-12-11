"Манчестер Юнайтед" просматривал Холланда в матче с "Ливерпулем"

В Норвегии Холланда тренировал Сульшер

Скауты "Манчестер Юнайтед" просматривали 19-летнего норвежского форварда "Зальцбурга" Эрлинга Холланда во время матча Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (0:2). Об этом пишет sport.ua



Холланд впервые в сезоне не забил в еврокубковом матче.



В текущем сезоне Холланд провел за "Зальцбург" 22 поединка во всех турнирах, где забил 28 мячей и отдал 7 результативных передач.

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Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная стоимость игрока составляет € 30 миллионов.