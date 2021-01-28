"Манчестер Юнайтед" проиграл безнадежному аутсайдеру

Сульшер снова неожиданно проиграл. Фото Рейтер

В Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" состоялся матч 20-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" — "Шеффилд Юнайтед". Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Счёт был открыт на 23-й мин. — полузащитник "клинков" Джон Флек исполнил подачу с углового во вратарскую, где защитник Кин Брайан выиграл верховое единоборство и ударом головой отправил мяч в сетку ворот.

Хозяева отыгрались на 64-й мин. Защитник Алекс Теллес исполнил подачу с углового с левого фланга в штрафную "клинков", где капитан манкунианцев Гарри Магуайр опередил всех в борьбе "на 2-м этаже" и отправил мяч в угол ворот.

На 74-й мин. нападающий "Шеффилда" Оливер Бёрк из пределов штрафной пробил на силу, и мяч рикошетом от защитника манкунианцев Акселя Туанзебе залетел под перекладину ворот.

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера в 20 матчах набрали 40 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. "Шеффилд Юнайтед" - 8 - на последнем 20-м месте.

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Это было первое домашнее поражение МЮ от "Шеффилда" с 1973 года.