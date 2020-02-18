"Манчестер Юнайтед" победил "Челси" в центральном матче тура АПЛ

Команда Уле Гуннора Сульшера приблизилась на расстояние одной победы в зону Лиги чемпионов. Фото: рейтер.

В 25-м туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" на выезде победил "Челси" - 2: 0.

"Красные дьяволы" повели в счете в концовке первого тайма. Антони Марсьяль головой замкнул подачу Аарона Уан-Биссаки. После перерыва "Челси" отыгрался, но гол Курта Зума был отменен после просмотра VAR, пишет "Спортарена"

На 66-й минуте матча Харри Магуайр забил второй гол "Манчестер Юнайтед" в матче". В концовке встречи хозяева поля сократили отставание, но гол Оливье Жиру также был отменен с помощью системы VAR.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Наказание для" Сити "только повышает шансы клуба на выигрыш Лиги чемпионов этого сезона" - эксперт

"Манчестер Юнайтед" набрал 38 очков и поднялся на седьмое место АПЛ. "Челси" с 41 очком идет на четвертой позиции, которая позволяет сыграть в Лиге чемпионов.