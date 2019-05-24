"Манчестер Юнайтед" нашел замену Де Хеа в Италии

"Манчестер Юнайтед" видит в Джанлуиджи Доннарумма альтернативу Дави де Хеа.Фото: REUTERS

"Манчестер Юнайтед" хочет подписать Джанлуиджи Доннарумму, как замену Давида Де Хеа.

Манкунианцы рассматривают вариант с приобретением итальянского голкипера, если команду покинет нынешний основной вратарь Давид де Хеа, сообщает Calciomercato.

Испанец еще не продлил контракт с "Манчестер Юнайтед", который действует до лета следующего года, поэтому английский клуб может продать голкипера сейчас, чтобы заработать на трансфере.

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Отмечается, что шансы Доннарумма на уход из команды возрастут, если "Милан" не сможет получить место в Лиге чемпионов на следующий сезон.