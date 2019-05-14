"Манчестер Юнайтед" может побить трансферный рекорд ради подписания защитника

Калиду Кулибали. Фото:Sportbox

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали может летом перебраться в "Манчестер Юнайтед" за рекордную для защитника сумму.

"Манчестер Юнайтед" серьезно нацелился на защитника "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает "Mirror".

Манкунианцы ради подписания футболиста сборной Сенегала готовы выложить рекордную сумму для этого амплуа. Сейчас самым дорогим защитником является Вирджил ван Дейк, который перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" за 75 млн фунтов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фанаты МЮ "уничтожили" суперзвезду команды

"Манчестер Юнайтед" занял 6 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 66 очков, и забронировал себе место в Лиге Европы.