"Манчестер Юнайтед" хочет подписать экс-звезду "Шахтера"

Дуглас Коста играл за "Шахтер" 5 лет. Фото: ФК "Шахтер"

Английский "Манчестер Юнайтед" хочет усилить состав вингером "Ювентуса" Дугласом Костой.

"Красные вияволы" хотят подписать экс-звезду "Шахтера" во время летнего трансферного окна, сообщает Football Italia.

Трансфером Кости "МЮ" хочет компенсировать срыв переговоров с "Боруссией" Дортмунд по переходу Джейдон Санчо. Немецкий клуб не захотел продавать своего футболиста.

Новый наставник "Ювентуса" Андреа Пирло не рассчитывает на Косту в будущем. Итальянский клуб не против избавиться от бразильца за 50 млн евро.

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Дуглас Коста был одним из лидеров "Шахтера". Бразилец выступал за "горняков" в период 2010/15 годов, а после чего перешел в "Баварию".