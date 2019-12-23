"Манчестер Юнайтед" громко опозорился в АПЛ

Испанский вратарь Давид де Хеа допустил детскую ошибку, которая стоила "МЮ" первого гола. Фото: рейтер

"Манчестер Юнайтед" уступил на выезде последней команде АПЛ "Уотфорд" - 0: 2.

Первый тайм между командами закончился вничью 0: 0. А два гола, которые и принесли "Уотфорд" победу, были забиты со стандартов с разницей в четыре минуты.

Особенно курьезным был первый гол. После подачи со штрафного в борьбе с соперником пробивал Исмаила Сарр. Мяч ударился о газон. И вратарь "МЮ" Давид Де Хеа курьезно пропустил его между руками. Голкипер "красных дьяволов" от стыда упал лицом на газон.

А за четыре минуты в ворота "Манчестер Юнайтед" был назначен пенальти - Ван Биссака в штрафной сбил соперника. Трой Дини без проблем пробил с отметки, сообщает "24 канал"

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Это победа стала лишь второй для "Уотфорда" в сезоне. Команда идет на последнем месте в чемпионате. И даже победа над "МЮ" не позволила команде подняться со дна. Команда Сульшера только 8-я в АПЛ.