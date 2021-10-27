"Манчестер Юнайтед" готов назначить Конте тренером

Конте удачно работал с "Интером". Фото: Reuters

"Манчестер Юнайтед" готов в скором времени назначить главным тренером команды Антонио Конте. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Источник утверждает, что "Юнайтед" контактировал с окружением Антонио в понедельник и вторник. Близкие к Конте люди подтверждают, что Антонио готов принять вызов. Британская команда недовольна результатами, поэтому не будет долго терпеть такое состояние команды.

Последним клубом Конте был "Интер". Итальянец тренировал команду с 2019-го по 2021 год. С "Интером" Антонио стал чемпионом Италии. Однако уже 26 мая 2021 года итальянец и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию.

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После девяти сыгранных туров в английской Премьер-лиге "красные дьяволы" располагаются на седьмом месте в турнирной таблице с 14 очками в активе. в последнем туре "Манчестер Юнайтед" дома крупно проиграл "Ливерпулю" - 0:5.