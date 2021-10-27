"Манчестер Юнайтед" готов назначить Конте тренером

 
Ексклюзивы
1/5
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
"Сначала насиловал женщину, а затем приступал к работе". Пабло Пикассо не развелся, чтобы не делить имущество
Просмотров: 1728
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
"Все, что в магазине дешевле 120 гривен - шмурдяк": во Львове погуляли на фестивале сыра и вина - фото
1 Просмотров: 2106
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
"Часто спрашивают, можно ли убивать": истории четырех военных капелланов
1 Просмотров: 657
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
"Кремль перекрыл кислород": украинцы принесли "трупы" под посольство РФ - фото
Просмотров: 1998
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Просмотров: 1350
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Садизм и содомия – главные российские скрепы
1 Просмотров: 1629
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Просмотров: 6228
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 540
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 4275
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 792
Фото
Все фото
10
4
5
7
5
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Видео
Все видео
97-летний теннисист из Харькова потренировался с Рафаэлем Надалем
97-летний теннисист из Харькова потренировался с Рафаэлем Надалем
Чтобы приехали на фронт к воинам – Федецкий о футболистах из Украины, играющих в России
Чтобы приехали на фронт к воинам – Федецкий о футболистах из Украины, играющих в России
Стало известно, сколько платит Ахметов, чтоб уколоть Суркисов
Стало известно, сколько платит Ахметов, чтоб уколоть Суркисов
В чемпионате Нидерландов забили гол "ударом скорпиона"
В чемпионате Нидерландов забили гол "ударом скорпиона"
Лидер сборной Боснии забил в ворота "Ювентуса"
Лидер сборной Боснии забил в ворота "Ювентуса"
Интервью
1/5
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
Просмотров: 666
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 738
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2610
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1665
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 963
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
26 октября 2021
Просмотров: 414
Почекайте
– Допоможіть знайти матері місце в лікарні. В будь-якій. Брат готовий повезти машиною куди скажете, – просить далека знайома Ольга з ...
среда, 27 октября 2021 10:08

"Манчестер Юнайтед" готов назначить Конте тренером

  Комментировать
&quot;Манчестер Юнайтед&quot; готов назначить Конте тренером
Конте удачно работал с "Интером". Фото: Reuters

"Манчестер Юнайтед" готов в скором времени назначить главным тренером команды Антонио Конте. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Источник утверждает, что "Юнайтед" контактировал с окружением Антонио в понедельник и вторник. Близкие к Конте люди подтверждают, что Антонио готов принять вызов. Британская команда недовольна результатами, поэтому не будет долго терпеть такое состояние команды.

Последним клубом Конте был "Интер". Итальянец тренировал команду с 2019-го по 2021 год. С "Интером" Антонио стал чемпионом Италии. Однако уже 26 мая 2021 года итальянец и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Манчестер Юнайтед" определился с судьбой Сульшера

После девяти сыгранных туров в английской Премьер-лиге "красные дьяволы" располагаются на седьмом месте в турнирной таблице с 14 очками в активе. в последнем туре "Манчестер Юнайтед" дома крупно проиграл "Ливерпулю" - 0:5.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Манчестер Юнайтед" готов назначить Конте тренером». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
октября

Ката соловецких узников наградили орденом красной звезды

Террористы расстреляли заседание парламента

Самое читаемое
Звезда сериала &quot;Школа&quot; обнажила бедра в вызывающей фотосессии
Звезда сериала "Школа" обнажила бедра в вызывающей фотосессии
5
 Просмотров: 16498
Блохин высказался о прощании Милевского под песню &quot;Виват, король&quot;
Блохин высказался о прощании Милевского под песню "Виват, король" Просмотров: 13221
Ярославский прокомментировал будущее сотрудничество с Маркевичем
Ярославский прокомментировал будущее сотрудничество с Маркевичем Просмотров: 4950
Первый город в Украине полностью остановил общественный транспорт
Первый город в Украине полностью остановил общественный транспорт Просмотров: 4023
Жуткая авария с детьми в Херсонской области: за рулем был несовершеннолетний (обновлено)
Жуткая авария с детьми в Херсонской области: за рулем был несовершеннолетний (обновлено)
6
 Просмотров: 3267
Спорт
"Барселона" хочет забрать тренера "Ливерпуля"
"Барселона" хочет забрать тренера "Ливерпуля" Просмотров: 225
97-летний теннисист из Харькова потренировался с Рафаэлем Надалем
97-летний теннисист из Харькова потренировался с Рафаэлем Надалем
 Просмотров: 279
Почему Маркевича хотят отправить в отставку
Почему Маркевича хотят отправить в отставку
 Просмотров: 513
Суркис вернет Милевского в "Динамо" - СМИ
Суркис вернет Милевского в "Динамо" - СМИ Просмотров: 837
Украина разгромно проиграла Испании в отборе к Кубку мира
Украина разгромно проиграла Испании в отборе к Кубку мира Просмотров: 693
Больше всего комментируют
13
"Я за жесткую президентскую республику" - Данилов
3
"По-русски программы не веду" - тревел-блогер отказал гостелеканалу "Дом"
3
"Офшор 95": в НАПК рассказали о проверке декларации Зеленского
2
В "Квартале" есть самоцензура относительно Зеленского - Пикалов
1
Прошел год после "опроса" Зеленского - не выполнили ничего
Голосов: 305
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть