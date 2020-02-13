"Манчестер Юнайтед" держит собственного игрока на карантине из-за угрозы коронавируса

Одион Игало присоединился к "МЮ" в конце января, а до этого выступал в Китае. Фото: рейтер

"Манчестер Юнайтед" поместил форварда Одион Игало на карантин из-за угрозы коронавируса.

Английский гранд арендовал Игало у китайского клуба "Шанхай Шэньхуа" в последние часы трансферного окна. По решению клуба форвард еще не приступал к работе на базе клуба в Каррингтоне, сообщает "The Times"

Две недели - это инкубационный период коронавируса. После окончания срока Игало сможет приступить к тренировкам с партнерами. Ожидается, что Игало попадет в заявку "красных дьяволов" на матч против "Челси", который состоится 17 февраля.

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В текущем сезоне "Манчестер Юнайтед" занимает восьмую строчку уступая лидеру "Ливерпулю" 38-ю очками.