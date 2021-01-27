"Манчестер Сити" стал лидером чемпионата Англии

Илкай Гюндоган записал на свой счет дубль. Фото: Reuters

В матче 20-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" в гостях разгромил "Вест Бромвич" - 5:0.

Судьба поединка была решена еще в 1-м тайме. "Горожане" забили соперникам 4 мяча: дублем отметился Илкай Гюндоган, по голу забили Жоау Канселу и Рияд Марез.

После перерыва Рахим Стерлинг довершил разгром соперника.

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко вышел в стартовом составе команды и отыграл весь поединок.

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"Манчестер Сити" набрал 41 очко и вышел на 1-е место в турнирной таблице АПЛ. 30 января "горожане" сыграют против "Шеффилд Юнайтед". Начало игры - в 17:00.