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пятница, 09 августа 2019 09:16

"Манчестер Сити" подписал игрока, который 14 лет назад выиграл Лигу чемпионов в составе ожесточенного соперника

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&quot;Манчестер Сити&quot; подписал игрока, который 14 лет назад выиграл Лигу чемпионов в составе ожесточенного соперника
Скот Карсон выигрывал Лигу чемпионов с главным соперником "МС" в чемпионате Англии "Ливерпулем"

Голкипер "Дерби Каунти" Скотт Карсон перешел в ряды чемпионов Англии.

"Манчестер Сити" объявил о переходе 33-летнего голкипера "Дерби Каунти" Скотта Карсона. Бывший вратарь сборной Англии проведет на "Этихад" сезон 2019/20 на правах аренды, сообщает официальный сайт "горожан".

"Я не ожидал такого варианта продолжения карьеры, поэтому не мог отказать. С нетерпением жду возможности поработать с Гвардиолой. Надеюсь, мой опыт поможет команде", - заявил Карсон.

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33-летний Карсон ранее выступал за "Бурсаспор", "Уиган", "Ливерпуль" (с которым выиграл Лигу чемпионов в 2005-м), "Астон Виллу" и другие клубы. Цвета "Дерби Каунти" защищал с 2015-го и провел в составе "баранов" более 150 матчей. Также сыграл 4 поединка за национальную сборную Англии.

https://football24.ua
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