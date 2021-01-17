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воскресенье, 17 января 2021 10:07

"Манчестер Сити" планирует летом купить топ-форварда

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&quot;Манчестер Сити&quot; планирует летом купить топ-форварда
Холанд забил 25 мячей в перввых 25 матчах в бундеслиге

"Манчестер Сити" проявляет интерес к нападающему "Боруссии" Эрлингу Холанду и форварду "Интера" Ромелу Лукаку, сообщает Goal со ссылкой на The Telegraph.

По данным источника, "Манчестер Сити" получит более € 200 млн на летние трансферы и в списке потенциальных целей значатся Холанд и Лукаку.

Эрлинг Холанд стал игроком "Боруссии" в январе 2020 года, перейдя из австрийского "РБ Зальцбург" за € 20 млн. В нынешнем сезоне в 10 матчах немецкой Бундеслиги он забил 12 мячей и отдал 2 результативные передачи. На его счету также 6 голов в 4 матчах Лиги чемпионов и гол в Суперкубке Германии.

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Лукаку выступает за "Интер" с 2019 года. В нынешнем сезоне 27-летний форвард провёл 16 матчей в итальянской Серии А, забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи

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Дата
17
января

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