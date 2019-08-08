"Манчестер Сити" объявил о подписании нового защитника

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1107
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Просмотров: 2385
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 1926
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4122
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 13041
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15255
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 765
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2880
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3411
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2916
Фото
Все фото
6
3
12
15
11
&quot;Был Усик, а стал русик&quot; - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
"Был Усик, а стал русик" - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
Андрей Шевченко с семьей отдыхает на Барбадосе
Андрей Шевченко с семьей отдыхает на Барбадосе
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Нежная и откровенна: новая девушка Милевского поразила красотой
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Жесткая и горячая: откровенные фото звездной саблистки Харлан
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Видео
Все видео
Ястремская победила экс-первую "ракетку" мира на турнире в Канаде
Ястремская победила экс-первую "ракетку" мира на турнире в Канаде
Свитолина пробилась в третий круг турнира в Торонто
Свитолина пробилась в третий круг турнира в Торонто
Через неделю сезон для "Динамо" можно списать в пассив
Через неделю сезон для "Динамо" можно списать в пассив
Второй тайм игры против "Брюгге" вселил в Хацкевича оптимизм
Второй тайм игры против "Брюгге" вселил в Хацкевича оптимизм
"Динамо" без вариантов проиграло "Брюгге"
"Динамо" без вариантов проиграло "Брюгге"
Интервью
1/5
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3717
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 765
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7488
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2844
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
05 августа 2019
Просмотров: 1260
Без душі
Я давав йому гроші не за зміст, а за форму. У дизелі Черкаси — Христинівка конкурентів у Бороди практично немає. Був один зі Шполи — ...
четверг, 08 августа 2019 10:00

"Манчестер Сити" объявил о подписании нового защитника

  Комментировать
&quot;Манчестер Сити&quot; объявил о подписании нового защитника
Жоау Канселу - игрок "Манчестер Сити"

Правый защитник Жоау Канселу официально стал игроком "Манчестер Сити".

МС на своем официальном сайте объявил о переходе защитника "Ювентуса" Жоау Канселу. Контракт подписан на 6 лет.

В обратном направлении отправился правый защитник "горожан" Данило. Ранее сообщалось, что, по условиям обмена, английский клуб доплатит "Ювентусу" 18 млн евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Представители "Вест Хэма" наблюдали за игрой Цыганкова в "Брюгге"

В прошлом сезоне Канселу провел за туринцев 34 поединка во всех турнирах за "Ювентус", правый защитник забил один гол и отдал 5 результативных передач.

https://football24.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Манчестер Сити" объявил о подписании нового защитника». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
августа

Кукуруза выше БТРа: как начались первые бои за Иловайск

Польша вернула часть территорий украинцам

За колоски расстреливали на поле

Самое читаемое
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
11
 Просмотров: 40425
Едва вместила пышную грудь в кадр: Деми Роуз снялась топлес в откровенной съёмке
Едва вместила пышную грудь в кадр: Деми Роуз снялась топлес в откровенной съёмке
7
 1 Просмотров: 31572
Шарлиз Терон - 44 года: самые &quot;горячие&quot; обнаженные снимки знаменитости
Шарлиз Терон - 44 года: самые "горячие" обнаженные снимки знаменитости
10
 Просмотров: 27630
&quot;Почти голая с 3 мужчинами&quot; - 49-летняя Хайди Клум не постеснялась показать грудь на всю сеть
"Почти голая с 3 мужчинами" - 49-летняя Хайди Клум не постеснялась показать грудь на всю сеть
10
 1 Просмотров: 25128
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому 5 Просмотров: 22546
Спорт
Как сыграли потенциальные соперники "Динамо" в 4 раунде квалификации Лиги чемпионов
Как сыграли потенциальные соперники "Динамо" в 4 раунде квалификации Лиги чемпионов Просмотров: 54
Ястремская победила экс-первую "ракетку" мира на турнире в Канаде
Ястремская победила экс-первую "ракетку" мира на турнире в Канаде
 Просмотров: 126
Свитолина пробилась в третий круг турнира в Торонто
Свитолина пробилась в третий круг турнира в Торонто
 Просмотров: 135
Бывший звездный игрок "Динамо" заинтересовал румынский гранд
Бывший звездный игрок "Динамо" заинтересовал румынский гранд Просмотров: 225
Луческу опроверг информацию о своем появлении в "Динамо"
Луческу опроверг информацию о своем появлении в "Динамо" Просмотров: 333
Больше всего комментируют
9
Зеленский срочно позвонил Путину
7
Разумков дал установку депутатам, на каком языке говорить в Раде
5
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
4
Зеленский не может адекватно реагировать, потому рулят другие - нардеп
3
Будем перевоспитывать – Арахамия рассказал о пророссийских "слугах народа"
Голосов: 770
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua