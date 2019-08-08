"Манчестер Сити" объявил о подписании нового защитника

Жоау Канселу - игрок "Манчестер Сити"

Правый защитник Жоау Канселу официально стал игроком "Манчестер Сити".

МС на своем официальном сайте объявил о переходе защитника "Ювентуса" Жоау Канселу. Контракт подписан на 6 лет.

В обратном направлении отправился правый защитник "горожан" Данило. Ранее сообщалось, что, по условиям обмена, английский клуб доплатит "Ювентусу" 18 млн евро.

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В прошлом сезоне Канселу провел за туринцев 34 поединка во всех турнирах за "Ювентус", правый защитник забил один гол и отдал 5 результативных передач.