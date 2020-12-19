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суббота, 19 декабря 2020 08:54

"Манчестер Сити" назвал цену на Зинченко

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&quot;Манчестер Сити&quot; назвал цену на Зинченко
В нынешнем сезоне Зинченко сыграл в Премьер-лиге 13 минут. Фото Рейтер

"Манчестер Сити" в январе готов выслушать трансферные предложения по Александру Зинченко, сообщает 90min.

Английский клуб не ставит целью избавиться от игрока, но готов согласиться на его переход, если этого захочет сам футболист, а клуб устроит финансовое предложение по нему.

Главный тренер команды Пеп Гвардиола переговорил с Зинченко о его будущем. Он сказал ему, что тот может остаться в клубе и бороться за место в основе. Однако также ясно дал понять, что ему не гарантировано место в первой команде.

Отмечается, что 24-летним украинцем интересуются "Вулверхэмптон", "Саутгемптон", "Лестер", "Вест Хэм", а также клубы России, Италии, Испании и Германии.

Ситуацию прокомментировал близкий к "Манчестер Сити" источник: "Ряд клубов очень заинтересованы в Зинченко. Клуб объявил свою цену, она никого не отталкивает. Это очень талантливый игрок. Теперь ему решать, уйдет он или нет. Он знает, что его шансы сейчас сильно ограничены, и теперь серьезно обдумывает варианты".

В текущем сезоне АПЛ Зинченко сыграл 13 минут.

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Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро, его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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