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понедельник, 06 января 2020 16:49

"Манчестер Сити" хочет подписать защитника "Шахтера"

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&quot;Манчестер Сити&quot; хочет подписать защитника &quot;Шахтера&quot;
Николай Матвиенко должно усилить защиту команды Хосепа Гвардиолы. Фото: из открытых источников

"Манчестер Сити" проявляет интерес к защитнику сборной Украины и "Шахтера" Николая Матвиенко.

Команда Хосепа Гвардиолы хочет усилить защитную линию своих команды. Главным кандидатом на эту роль был защитник "Интера" и сборной Словакии Милан Шкриньяр, но он подписал новый контракт с итальянский клубом. Теперь за него нужно будет платить свыше 70 млн евро.

Матвиенко выглядит более дешевым вариантом. Гвардиола имел возможность убедиться в сильных сторонах Украинской во время матчей "Манчестер Сити" с "Шахтером" в Лиге чемпионов. Тем более,соглашение футболиста с донецким клубом действует только до лета 2021 года.

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В текущем сезоне Николай Матвиенко сыграл 21 мачт за "Шахтер", в которых забил 1 мяч. Также провел 8 матчей за сборную Украины.

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06
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