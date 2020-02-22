"Манчестер Сити" без Зинченко одолел "Лестер"

Голкипер Эдерсон несколько раз спасал "Сити"

В очередном матче Английской Премьер-Лиги "Манчестер Сити" на выезде с трудом одолел "Лестер" – 1:0.

Поединок между второй и третьей командами английской Премьер-лиги оказался очень упорным. А судьбу трех очков решил один-единственный точный удар Габриэля Жезуса на 80-й минуте. Сообщает "Сегодня".

Подопечные Хосепа Гвардиолы больше владели инициативой и заслужили победу. Хотя если бы на 8-й минуте форвард "Лестера" Джейми Варди обыграл голкипера гостей Эдерсона, а не потряс каркас ворота, все могло пойти по-другому. Хозяева огрызались редко.

На 61-й минуте после удара Гюндогана мяч попал в руку игрока "Лестера", и рефери после консультации с судьей, отвечающим за VAR, назначил 11-метровый. Но Агуэро не смог переиграть Каспера Шмайхеля.

А вот Габриэл Жезус, который заменил его на 77-й минуте, достиг своего. Причем случилось это уже через три минуты пребывания бразильца на поле: после передачи Мареза он пробил кипера – 1:0 победа "Манчестер Сити".

Украинец Александр Зинченко оказался вне заявки "горожан".

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"Сити" набрал три очка и оторвался от "Лестера" уже на семь пунктов.