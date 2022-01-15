"Ман Сити" победил "Челси" в матче лидеров АПЛ. Зинченко не играл и-за болезни

Кевин Де Брюйне отмечает гол. Фото: facebook.com/mancity

"Манчестер Сити" в центральном матче 22-го тура английской Премьер-лиги дома победил "Челси".

Решающим во встрече стал точный удар Кевина Де Брюйне на 70-й минуте.

Хозяева всю игру владели инициативой. "Синие" лишь однажды пробили в створ ворот соперников, поэтому на положительный результат им рассчитывать было трудно.

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Заметим, что Александр Зинченко не попал в заявку "Манчестер Сити" на сегодняшний поединок. Как пишут британские СМИ, украинец переболел коронавирусом и еще не успел восстановить кондиции.

В турнирной таблице "Манчестер Сити" оторвался от "Челси" уже на 13 баллов. Лондонцев еще может потеснить "Ливерпуль", который имеет два матча в запасе, а отстает на очко.

"Манчестер Сити" является действующим чемпионом Англии и очень близок к тому, чтобы отстоять свой титул. "Челси" в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале именно "Ман Сити".