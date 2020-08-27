"Ман Сити - лучший вариант для Месси" - Ривалдо

Лионель Месси всю свою карьеру провел в "Барселоне". Фото: Reuters / Albert Gea

Бывший лидер "Барселоны" бразилец Ривалдо прокомментировал возможный уход из каталонского клуба Лионеля Месси.

Ривалдо считает, что лучшим вариантом продолжения карьеры для звездного аргентинца будет переход в "Манчестер Сити".

"Манчестер Сити" может стать лучшим вариантом для Месси в качестве следующего клуба. Ему 33 года, но его качества и талант неоспоримы, и я думаю, что он проведет еще несколько лет на вершине. Он мог бы быстро засиять в Англии.

Гвардиола хорошо знает способности Месси и найдет решение, как быстро включить его в команду и получить от него лучшее. Я даже представляю, как Гвардиола строит другую команду вокруг Месси", - сказал Ривалдо в комментарии Daily Mirror.

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Лионель Месси хочет покинуть "Барселону" и уже сообщил руководителям клуба о своем решении. Главными претендентами на аргентинца является МС, МЮ и ПСЖ.