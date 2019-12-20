"Ман Сити" грозит исключение из Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" может остаться без права играть в Лиге чемпионов за нарушения финансового фэйр-плей.
В мае этого года Следственная палата органа УЕФА по финансовому контролю за клубами заявила о несоблюдении "горожанами" правил регистрации футболистов и принципов финансового фэйр-плей. Дело было передано в Судебную палату с рекомендацией наложить санкции на английский клуб.
Окончательное решение должны были вынести в декабре, однако рассмотрение дела продлили до конца января. в ноябре Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию "Манчестер Сити" на решение УЕФА начать расследование против клуба, сообщает "Проспорт"
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зинченко впервые за 2 месяца сыграл полный матч за "Ман Сити"
В текущем сезоне "Манчестер Сити" занимает 3 место в АПЛ отставая от "Ливерпуля" на 14 очков. В Лиге чемпионов команда Хосепа Гвардиолы вышла в плей-офф, где сыграет против "Реала".
Комментарии