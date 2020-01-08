"Ман Сити" без Зинченко победил "Ман Юнайтед" в Кубке английской лиги

 
Ексклюзивы
1/5
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 2241
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1161
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 936
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Просмотров: 36999
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 6723
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 1872
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27171
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2574
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2250
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2304
Фото
Все фото
11
6
12
7
4
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
Самая соблазнительная девушка-арбитр мира: горячие фото Фернанды Коломбо
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
В ванной с пеной и под елкой: Усик с женой снялись в соблазнительной фотосессии
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
Откровенная и сексуальная: как выглядит девушка лучшего молодого футболиста Европы
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая
К Олимпиаде-2020 открыли пятиэтажный стадион
К Олимпиаде-2020 открыли пятиэтажный стадион
Видео
Все видео
"Ман Сити" без Зинченко победил "Ман Юнайтед" в Кубке английской лиги
"Ман Сити" без Зинченко победил "Ман Юнайтед" в Кубке английской лиги
Давид Вилья добил "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги чемпионов
Давид Вилья добил "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги чемпионов
Хет-трик Роналду помог "Ювентусу" одержать разгромную победу
Хет-трик Роналду помог "Ювентусу" одержать разгромную победу
"Милан" в дебютном матче Ибрагимовича не смог одержать победу
"Милан" в дебютном матче Ибрагимовича не смог одержать победу
Свитолина начала новый сезон с разгромного поражения
Свитолина начала новый сезон с разгромного поражения
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1638
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2574
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3546
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 828
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1521
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
2 Просмотров: 1719
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
среда, 08 января 2020 11:05

"Ман Сити" без Зинченко победил "Ман Юнайтед" в Кубке английской лиги

  Комментировать
&quot;Ман Сити&quot; без Зинченко победил &quot;Ман Юнайтед&quot; в Кубке английской лиги
Команда Хосепа Гвардиолы уверенно победила принципиального соперника. Фото: Рейтер

"Манчестер Сити" на "Олд Траффорд" обыграл "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги – 3: 1.

В первом тайме "горожане" сделали весомую заявку на победу. На 17-й минуте встречи Бернарду Силва шикарным дальним ударом вывел гостей вперед.

На 33-й минуте Рияд Марез удвоил преимущество "Манчестер Сити". Перед перерывом полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра отличился автоголом.
Во второй половине встречи "красным дьяволам" удалось сократить отставание усилиями Маркуса Рашфорда, но отыграться команда Уле Гунора Сульшера не смогла, пишет "Спортарена".

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко оказался вне заявки команды на манчестерском дерби.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бывший игрок "Челси" признался, что чуть не убил владельца клуба Абрамовича

Ответный матч между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" пройдет 29 января.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Ман Сити" без Зинченко победил "Ман Юнайтед" в Кубке английской лиги». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
января

Определились, что делать с землей

Гуцулы создали свою республику

Самое читаемое
Каменских на отдыхе позировала без белья: горячие фото
Каменских на отдыхе позировала без белья: горячие фото
5
 Просмотров: 103109
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
 Просмотров: 37017
Рассказали, когда доллар снова начнет расти
Рассказали, когда доллар снова начнет расти
 Просмотров: 16785
Не выдержала психика: прощаются с 25-летним ветераном АТО
Не выдержала психика: прощаются с 25-летним ветераном АТО
 Просмотров: 16398
&quot;Даже галстук забыл надеть&quot; Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
"Даже галстук забыл надеть" Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
10
 1 Просмотров: 11934
Спорт
Джошуа может отдать один из чемпионских поясов Усику
Джошуа может отдать один из чемпионских поясов Усику Просмотров: 342
"В Россию не поеду принципиально" – Григорчук
"В Россию не поеду принципиально" – Григорчук Просмотров: 693
Шевченко встретил легендарного боксера на отдыхе
Шевченко встретил легендарного боксера на отдыхе Просмотров: 1449
Турецкий гранд готов перехватить новичка "Динамо"
Турецкий гранд готов перехватить новичка "Динамо" Просмотров: 495
Бывший игрок "Челси" признался, что чуть не убил владельца клуба Абрамовича
Бывший игрок "Челси" признался, что чуть не убил владельца клуба Абрамовича Просмотров: 1566
Больше всего комментируют
10
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
6
Порошенко повторил ошибку Зеленского - политолог
2
Митрополит Епифаний: эта власть относится к церкви равнодушно
1
Иран привел ракетные войска в боевую готовность
1
Меркель встретится с Путиным в России
Голосов: 1145
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua