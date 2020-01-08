"Ман Сити" без Зинченко победил "Ман Юнайтед" в Кубке английской лиги

Команда Хосепа Гвардиолы уверенно победила принципиального соперника. Фото: Рейтер

"Манчестер Сити" на "Олд Траффорд" обыграл "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги – 3: 1.

В первом тайме "горожане" сделали весомую заявку на победу. На 17-й минуте встречи Бернарду Силва шикарным дальним ударом вывел гостей вперед.

На 33-й минуте Рияд Марез удвоил преимущество "Манчестер Сити". Перед перерывом полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра отличился автоголом.

Во второй половине встречи "красным дьяволам" удалось сократить отставание усилиями Маркуса Рашфорда, но отыграться команда Уле Гунора Сульшера не смогла, пишет "Спортарена".

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко оказался вне заявки команды на манчестерском дерби.

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Ответный матч между "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" пройдет 29 января.