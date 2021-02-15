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понедельник, 15 февраля 2021 13:59

Малиновскому сделают операцию после Евро

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Малиновскому сделают операцию после Евро
Руслан Малиновский выступает за "Аталанту" с 2019 года. Фото: REUTERS

Одному из лидеров сборной Украины 27-летнему Руслану Малиновскому сделают операцию после Евро-2021.

Полузащитник "Аталанты" в последнее время играет с проблемами со здоровьем, сообщает "ТаТоТаке".

У игрока сборной Украины грыжа в области живота, однако клуб пока что не готов пойти на операцию. У команды напряженный график, поэтому операцию было решено отложить и провести после Евро-2021. Клуб хочет, чтобы футболист принимал участие в матчах чемпионата Италии.

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В нынешнем сезоне Руслан Малиновский провел 24 матча за "Аталанту" во всех турнирах. На его счету 1 гол и 3 результативные передачи.

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