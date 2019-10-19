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суббота, 19 октября 2019 13:20

Малиновский заинтересовал "Челси"

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Малиновский заинтересовал &quot;Челси&quot;
Малиновский только летом перешел из "Генка" в "Аталанту"

Полузащитник итальянской "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский попал в сферу интересов лондонского "Челси".

Об этом пишет Sport Arena.

На атакующего хавбека обратил внимание один из тренеров английского клуба Макелеле, который имел возможность еще раз оценить игрока в матче сборных Украины и Португалии.

По этим поединком Макелеле наблюдал вживую, прибыв в Украину на открытие школы мадридского "Реала". Об интересе лондонцев в Малиновском рассказал вице-президент ОО "Эпицентр-детям", который выступает партнером испанского клуба в реализации проекта в Украине, Тарас Герега.

"Макелеле посмотрел матч Украина-Португалия и сказал, что позвонит в" Челси "по поводу игры Малиновского. Клод сказал: "Буду говорить Фрэнку Лэмпарду. Я вижу в центре поля связку Канте-Жоржиньо-Малиновский. Я слежу за ним два года. И уже рассказывал о нем скаутам Челси", - рассказал Герега.

Сам Макелеле также высоко оценил игровые качества Малиновского.

"Хорошо помню Малиновского. Он очень хорошо играл в Бельгии. Не просто так итальянская команда купила его. Это очень умный футболист. Поэтому неудивительно, что он в сборной ведет игру, делает разницу", - отметил Макелеле.

Что касается сильных сторон Малиновского, то Клод отметил первый пас и умение исполнять стандарты.

"В Малиновского есть все для классного современного полузащитника - первый пас, понимание игры, стандарты. Он очень квалифицированный футболист. И такого игрока найти непросто. В современном футболе часто матче выигрываются за счет стандартов. Очень важно в команде иметь человека, который умеет выжимать максимум из стандартных положений", - рассказал Макелеле.

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В понедельник, 14 октября, Руслан Малиновский вместе со сборной Украины досрочно вышел в финальный турнир Евро-2020.

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