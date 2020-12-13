Малиновский забил первый мяч в новом сезоне

Это был первый гол Руслана в новом сезонев Серии А. Фото "Аталанта"

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский отметился голом в матче 11-го тура серии А против "Фиорентины".

27-летний украинец на 55-й минуте прямым ударом со штрафного сделал счет 2:0. Руслан обвел стенку и попал в незащищенный вратарем угол.

Это его первый гол за "Аталанту" в сезоне 2020/21. Также на его счету 2 голевых паса в 10 встречах за клуб из Бергамо.

Хавбек провел первый матч после выздоровления от коронавируса.

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"Аталанта" праздновала победу со счетом – 3:0 и поднялась на 8 место. Бергамаски имеют одну игру в запасе.