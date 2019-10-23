Руслан Малиновский забил дебютный мяч за "Аталанту самому грозному сопернику

Вчера состоялись матчи 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Шахтер" дома сыграл вничью с загребским "Динамо" - 2:2. В другом матче группы "Манчестер Сити" разгромил "Аталанту". Первым голом в составе гостей отличился украинец Малиновский. Руслан открыл счет с 11-метровой отметки и после игры получил высшую оценку в составе гостей.

Остальные матчи завершилась так: "Брюгге" - ПСЖ" - 0:5, "Галатасарай" - "Реал" - 0:1, "Атлетико" - "Байер" - 1:0, "Ювентус" - "Локомотив" - 2:1 , "Олимпиакос" - "Бавария" - 2:3, "Тоттенхэм" - "Црвена Звезда" - 5:0.

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"Манчестер Сити" почти решил вопрос выхода в стадию плей-офф. Для выхода "Сити" нужна только одна победа.