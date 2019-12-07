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суббота, 07 декабря 2019 19:53

Малиновский забил дебютный мяч в Италии

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Малиновский забил дебютный мяч в Италии
Руслан отличился впервые с игры

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский получил 4-ю оценку в своей команде от Whoscored за матч 16-го тура серии А против "Вероны" (3:2).Об этом пишет "Трибуна".

У Малиновского оценка 7,4, больше у защитников Толои (7,6) и Гимшити (8,3), а также хавбека Гомеса (7,8).

Хавбек вышел на замену на 28-й минуте, забил 1 гол, который стал дебютным в серии А.

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Украинец нанес 4 удара по воротам (1 гол, 3 мимо), выполнил 36 передач с точностью 69%, у него одна попытка обыгрыш

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