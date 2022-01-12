Малиновский вынужден пропустить матч своей "Аталанты" в Кубке Италии

Руслан Малиновский. Фото: ФК "Аталанта"

Руслан Малиновский пропускает матч 1/8 финала Кубка Италии с "Венецией".

Дело в том, что украинский полузащитник "Аталанты" дисквалифицирован на эту встречу.

Малиновский получил роковую желтую карточку еще в мае прошлого года в финале предыдущего Кубка Италии, однако регламент турнира таков, что предупреждения переносятся и на следующий розыгрыш.

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По этой же причине матч пропускают еще два игрока "Аталанты".

Игра начнется в 18.30. Руслана в заявке, понятно, нет.

В нынешнем сезоне Малиновский отыграл в 23-х матчах за свой клуб, забил 6 голов. Украинца даже признали лучшим футболистом команды в декабре.