Малиновский вылетел в Италию

Малиновский выбрал клуб из Лиги чемпионов

Журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио на своем сайте сообщил, что переход полузащитника "Генка" Руслана Малиновского в "Аталанту" практически оформлен.

26-летний украинец в ближайшие часы прибудет в Италию, чтобы пройти медицинское обследование – пишет "Трибуна"



Ожидается, что сумма трансфера составит 13,7 миллиона евро.

Отмечается, что клуб из Бергамо выиграл борьбу за хавбека у "Сампдории", дортмундской "Боруссии" и ряда европейских клубов. Ранее им интересовались "Рома" и "Фиорентина".

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"Аталанта" в сезоне 2019/20 сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.