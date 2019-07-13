Малиновский вылетел в Италию

Журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио на своем сайте сообщил, что переход полузащитника "Генка" Руслана Малиновского в "Аталанту" практически оформлен.
26-летний украинец в ближайшие часы прибудет в Италию, чтобы пройти медицинское обследование – пишет "Трибуна"
Ожидается, что сумма трансфера составит 13,7 миллиона евро.
Отмечается, что клуб из Бергамо выиграл борьбу за хавбека у "Сампдории", дортмундской "Боруссии" и ряда европейских клубов. Ранее им интересовались "Рома" и "Фиорентина".
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"Аталанта" в сезоне 2019/20 сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.
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