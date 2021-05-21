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пятница, 21 мая 2021 16:03

Малиновский стал лучшим игроком месяца в чемпионате Италии

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Малиновский стал лучшим игроком месяца в чемпионате Италии
Руслан Малиновский стал одним из лидеров "Аталанты". Фото: ФК "Аталанта"

Полузащитник сборной Украины и "Аталанты" 28-летний Руслан Малиновский стал лучшим игроком чемпионата Италии в мае.

На счету украинца два гола и три голевые передачи в последних четырех играх против "Сассуоло", "Беневенто", "Пармы" и "Дженоа". Итальянская лига оценила такое достижение лучшим среди всех игроков, сообщает официальный сайт Серии А.

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Малиновский продолжил приятную тенденцию "Аталанты", став вторым подряд игроком "бергамаски", который получил награду лучшего игрока месяца в Серии А - в апреле лучшим стал Луис Муриель.

Вручение награды состоится 23 мая перед поединком против "Милана".

Руслан Малиновский выступает за "Аталанту" с лета 2019 года. В текущем сезоне его команда идет на втором месте в турнирной таблице.

Украинец сыграл в 35 матчах чемпионата Италии, записав в свой актив 10 голов и 12 ассистов.

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Дата
21
мая

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