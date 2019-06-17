Малиновский считает, что "Генк" его обманул

Руслан Малиновский не хочет оставаться в Бельгии на следующий сезон.

Украинский хавбек "Генка" Руслан Малиновский признался, что бельгийский клуб не хочет отпускать его в Аталанту.

"Я знаю, что на столе есть предложение от" Аталанты "в 15 миллионов евро, но" Генк "не собирается вести переговоры." Генк "выставил на меня ценник в 20 миллионов евро, что я считаю необоснованным.



Прошлым летом "Генк" попросил меня остаться, чтобы помочь команде с завоеванием чемпионства. Они не отпустили меня в прошлом году, но обещали не препятствовать трансферу в этом.

Теперь клуб нарушает свое слово, и я чувствую себя обманутым. Мне 26 лет, я хочу играть на более высоком уровне. Я хотел пойти хорошо, поблагодарив клуба и болельщикам за отличные три года, но "Генк" явно этого не хочет.

Я просто прошу клуб сдержать свое обещание и отпустить меня по разумной цене. Некоторые люди предупреждали меня, что так и будет, но я не хотел верить. Теперь кажется, что я был наивен. Мне жаль за эту эмоциональную реакцию, но я чувствую себя преданным и больше не вижу будущего в Генке ", - цитирует Малиновского "HLN".

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Напомним, что в этом сезоне Руслан Малиновский стал чемпионом Бельгии вместе с "Генком"