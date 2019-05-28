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вторник, 28 мая 2019 17:47

Малиновский рассказал подробности своего потенциального трансфера

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Малиновский рассказал подробности своего потенциального трансфера
В Руслан Малиновский пока нет никакой конкретики на счет своего будущего. Фото: Александр Попов.

Полузащитник "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал ситуацию со своим возможным переходом в другой клуб.

"Это все интернет, слухи. Я вообще эту неделю ни с кем никаких переговоров не вел, отдыхал с семьей. Сам читал все это в интернете, меня спрашивают, а я ничего не знаю.

Никакой конкретики нет. Точно ухожу из "Генка"? Еще посмотрим. Клуб попытается удержать, но будем говорить, посмотрим. У клуба много забот, пошел тренер, поэтому будем общаться с ними ", - сказал Малиновский" Футбол NEWS ".

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В этом сезоне Руслан Малиновский выиграл чемпионат Бельгии вместе с "Генк" и стал одним из лучших игроков всего чемпионата.

https://football24.ua
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