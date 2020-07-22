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среда, 22 июля 2020 10:37

Малиновский помог "Аталанте" одолеть "Болонью"

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Малиновский помог &quot;Аталанте&quot; одолеть &quot;Болонью&quot;
"Аталанта" потеряла былую результативность. Фото сайт "Аталанти"

В матче 35-го тура Серии А "Аталанта" дома одолела "Болонью". Первый тайм прошел в равной борьбе и без забитых мячей. Зато главный тренер гостей Синиша Михайлович получил желтую карточку, а наставника бергамасков Джанпьеро Гасперини и вовсе удалили!

На второй тайм хозяева выпустили Муриэля, и именно он стал героем встречи. Сапата принял мяч после фланговой передачи и откатил под удар. А набежавший Муриэль в касание послал мяч впритирку с ближней штангой – 1:0. Это уже 11-й гол Луиса после выхода на замену. В топ-5 европейских лиг в 21-м веке лучший показатель был только у Пако Алькасера: 12 в сезоне-2018/19.

Далее преимущество "Аталанты" не вызывало сомнений, но забитых мячей больше не было. Отметим, что с 66-й минуты на поле играл Руслан Малиновский.

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"Аталанта" набрала 74 очка и занимает второе место в турнирной таблице. 24 июля бергамаски едут в гости к "Милану". "Болонья" с 43-мя баллами – десятая. 26 июля команда принимает "Лечче".

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