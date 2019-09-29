Малиновский получил самую низкую оценку за матч из "Сассуоло"

Малиновский сыграл только 19 минут

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский получил самую низкую оценку от ресурса WhoScored за игру с "Сассуоло", которую его команда обыграла со счетом 4:1.

Сообщает footboom.com

Заметим, Малиновский вышел на замену на 72-й минуте вместо автора дубля Алехандро Гомеса при счете 4:1 в пользу "Аталанты". Малиновский отметился только желтой карточкой, которую получил на 87-й минуте поединка.

Оценки выше, чем у украинского полузащитника, получили шесть футболистов проигравшей команды – "Сассуоло".

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"Аталанта" является соперником "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов. Матч "Аталанта" - "Шахтер" состоится 1 октября, и начнется в 19:55.