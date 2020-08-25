Руслан Малиновский - один из лидеров сборной Украины. Фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский подорожал на €10 млн.

Портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости игроков чемпионата Италии, сообщает sport.ua.

Полузащитник "Аталанты" подорожал на €10 млн по сравнению с 8 апреля 2020 года - 21 млн вместо прежних 11.

Благодаря этому полузащитник вышел на второе место в рейтинге самых дорогих украинских игроков. Первый - Александр Зинченко, который оценивается в 24 млн евро.

Трансферная стоимость хавбека "Лечче" Евгения Шахова уменьшилась на 100 тыс. Украинский полузащитник теперь стоит €1,5 млн.

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Руслан Малиновский перебрался в "Аталанту" летом 2019-го за €13,7 млн ​​из бельгийского "Гента".