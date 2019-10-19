Малиновский отыграл 90 минут в огненном матче с "Лацио"

Алехандро Гомес отличился забитым мячом.

Украинец Руслан Малиновский сыграл полный матч своей команды на выезде против римского "Лацио". Игра завершилась вничью - 3:3. Малиновский результативными действиями не отличался.

В первом тайме гости полностью превосходили соперника. "Аталанта" вела - 3:0. Дважды отличился Муриель и однажды - Алехандро Гомес.

Во втором тайме хозяевам удалось перехватить инициативу. Они забили дважды с 69 по 70 минуту и ​​сократили отставание в счете - 2:3.

Незадолго до конца встречи команда из Бергамо был шанс окончательно убить интригу. Малиновский пробивал из центра штрафной, но мяч на несколько сантиметров разминулся с дальней штангой. Впоследствии Гомес выходил один на один с голкипером, но не сумел его переиграть.

Расплата пришла на последней минуте основного времени. Иммобиле реализовал пенальти и спас безнадежно проигранную игру - 3:3

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"Аталанта" является соперником "Шахтера" в группе Лиги чемпионов. Следующую игру бергамци сыграют против "Манчестер Сити".