Малиновский не реализовал пенальти в матче с "Миланом"

Удар Руслана Малиновского парировал голкипер Доннарумма. Фото Рейтер

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попал в стартовый состав на матч 36-го тура Серии А против "Милана".

На 25-й минуте хавбек не реализовал пенальти, который сам заработал при счете 0:1. Его удар парировал вратарь "Милана" Доннарумма. На 57-й Малиновского заменил Муриэль при счете 1:1.

В прошлом туре Малиновский вышел на замену во втором тайме против "Болоньи".

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Всего в этом сезоне 27-летний футболист забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 39 матчах.