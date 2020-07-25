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суббота, 25 июля 2020 09:06

Малиновский не реализовал пенальти в матче с "Миланом"

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Малиновский не реализовал пенальти в матче с &quot;Миланом&quot;
Удар Руслана Малиновского парировал голкипер Доннарумма. Фото Рейтер

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский попал в стартовый состав на матч 36-го тура Серии А против "Милана".

На 25-й минуте хавбек не реализовал пенальти, который сам заработал при счете 0:1. Его удар парировал вратарь "Милана" Доннарумма. На 57-й Малиновского заменил Муриэль при счете 1:1.

В прошлом туре Малиновский вышел на замену во втором тайме против "Болоньи".

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Всего в этом сезоне 27-летний футболист забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 39 матчах.

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