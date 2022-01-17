Малиновский не допущен к матчу чемпионата Италии. Стала известна причина

Лидера сборной Украины 28-летнего Руслана Малиновского не допустили к матчу чемпионата Италии между "Аталантой" и "Интером".
Малиновский не получил разрешение участвовать в матче из-за новых правил в ковид-протоколе Серии А. С 10 января в Италии у игроков обязательно должен быть сертификат о вакцинации для посещения стадиона, сообщает TuttoAtalanta.
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Малиновский пока не вакцинирован, но уже предпринял шаги, чтобы получить первую дозу. Он сможет получить зеленый сертификат для участия в матчах с 15-го дня после вакцинации. По этой причине Руслан точно не сыграет против "Лацио" 22 января. Возможно, сыграет против "Кальяри" 6 февраля.
Руслан Малиновский в этом сезоне забил шесть голов и сделал два ассиста в 23 матчах за "бергамасков". Украинец играет в Италии с 2019 года.
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