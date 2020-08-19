Малиновский не будет играть в одной команде с россиянином

Миранчук является уроженцем когда-то украинской Кубани. Фото: "Чемпионат"

"Милан" опережает остальные клубы в борьбе за самый большой футбольный талант России, полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука.

"Алексей не скрывает, что хочет играть в "Милане", несмотря на конкретное предложение "Локомотиву" со стороны "Аталанты". При этом миланцы подготовили новое предложение, которое в скором времени должны обсудить клубы". Об этом сообщает "Чемпионат".

"Интерес со стороны "Ромы" есть, однако трансферного запроса в "Локомотив" от римлян не было. На сегодняшний день, несмотря на большое желание "Аталанты", "Милан" ближе к трансферу Миранчука. "Рома" подготовила предложение, но в клуб не отправляла", - приводит слова знакомого с ситуацией источника "РБК-Спорт".

"Аталанта" предлагает Алексею Миранчуку контракт с зарплатой €1,5 млн в год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мы не говорим по-украински - жена Малиновского

В "Аталанте" выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский. Миранчук является его прямым конкурентом.