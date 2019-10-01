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вторник, 01 октября 2019 14:45

Малиновский начнет в старте игру против "Шахтера"

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Малиновский начнет в старте игру против &quot;Шахтера&quot;
Малиновсикй впервые выйдет в основе в стартовом матче Лиги чемпионов

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский дебютирует в стартовом составе своей команды в Лиге чемпионов.

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини выпустит Руслана Малиновского со стартовых минут поединка группового этапа ЛЧ против "Шахтера". Об этом пишет итальянское издание Gazzetta dello Sport.

26-летний хавбек сборной Украины уже успел провести 5 матчей Серии А за новый клуб.

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Летом Руслан перебрался в "Аталанту" с "Генка". Бельгийцы получили своего хавбека около 13 млн евро.

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