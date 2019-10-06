Малиновский имеет туманные перспективы в "Аталанте"

Малиновский еще не отличался забитыми мячами в новом клубе

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини рассказал о шансах украинского хавбека Руслана Малиновского попасть в основной состав команды. По словам тренера, несмотря на желание фанов видеть игрока на поле с первых минут, сделать это пока непросто из-за серьезной конкуренции.

Об этом пишет Спортарена.

"Вижу, как общественность настаивает на том, чтобы Малиновский играл в старте. Должно что-то особенное произойти, чтобы Руслан сместил Гомеса, Сапату или Иличича", — говорит Гасперини.

"Матч против Лечче — важный для нас, и я буду использовать лучшую одиннадцатку игроков. Лечче — команда с энтузиазмом, они обыгрывали на выезде Спал и Торино. Просто не будет, особенно если учесть, как они заведены в выездных играх".

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Малиновский перешел в стан итальянского клуба в этом году из Генка. Сумма трансфера составила 13,7 миллионов евро. В текущем сезоне футболист сыграл 6 матчей.