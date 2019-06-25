Майк Тайсон за 38 секунд нокаутировал соперника

Майк Тайсон победил соперника в начале 1-го раунда

24 июня 2000 года звездный американский боксер Майк Тайсон за 38 сек. нокаутировал земляка Лу Саварезе. Бой длился неполный раунд.

На тот момент Тайсон был практически на пике формы, хотя уже успел проиграть несколько поединков. Бой против Саварезе был для "Железного Майка" 52-м в карьере.

Смотрите также: День в истории – 16 лет назад состоялся знаменитый бой Виталий Кличко – Леннокс Льюис: видео

Саварезе проводил свой 39-й поединок, три из которых он проиграл.

Со стартом боя Тайсон в привычном для себя стиле бросился бить оппонента. На первых секундах Майк отправил соперника в нокдаун, попав левым боковым.

Его земляк смог продолжить бой. Тайсон сразу взялся добивать Савазаре и тот практически упал. Рефери решил остановить бой, однако Тайсон не прекращал бить соперника.

Хотя Саварезе заявлял, что готов продолжать бой, рефери решил окончательно остановить поединок, поэтому Тайсон одержал победу техническим нокаутом за 38 сек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский боксер побил россиянина на Европейских играх

После поражения Тайсону Саварезе провел еще 10 поединков: 7 поражений и 3 победы. Тайсон же 6 раз выходил в ринг и трижды проиграл, дважды выиграл, а результат одного поединка был отменен из-за того, что в организме Майка обнаружили следы марихуаны.