Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги

Украинская легкоатлетка Ярослава Мугучих одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.
В прыжках в высоту Магучих и другая украинка Юлия Левченко боролись за победу, пишет "24 канал".
Сваи Магучих и Левченко преодолели высоту в 1,98 метра (третья австралийка Никола МакДермотт остановилась на высоте 1,93 метра). Ярослава сделала это с первой попытки, а Левченко понадобилось три подхода.
После этого они начали брать высоту в 2 метра. Ее лишь с третьей попытки преодолела Ярослава, а Левченко так и не смогла.
Впоследствии Магучих пыталась взять высоту в 2,03 метра. Но три попытки оказались неудачными.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лучшая молодая легкоатлетка мира отказались менять украинское гражданство
Ярослава сваи Магучих - чемпионка Европы среди юниоров, чемпионка мира и Европы среди юношей, рекордсменка мира среди юниоров (возрастная группа до 20 лет).
Комментарии