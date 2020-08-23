Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги

Ярослава Магучих смогла опередить другую украинку Юлию Левченко. Фото: REUTERS

Украинская легкоатлетка Ярослава Мугучих одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

В прыжках в высоту Магучих и другая украинка Юлия Левченко боролись за победу, пишет "24 канал".

Сваи Магучих и Левченко преодолели высоту в 1,98 метра (третья австралийка Никола МакДермотт остановилась на высоте 1,93 метра). Ярослава сделала это с первой попытки, а Левченко понадобилось три подхода.

После этого они начали брать высоту в 2 метра. Ее лишь с третьей попытки преодолела Ярослава, а Левченко так и не смогла.

Впоследствии Магучих пыталась взять высоту в 2,03 метра. Но три попытки оказались неудачными.

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Ярослава сваи Магучих - чемпионка Европы среди юниоров, чемпионка мира и Европы среди юношей, рекордсменка мира среди юниоров (возрастная группа до 20 лет).