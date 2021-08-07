Людмила Лузан побеждает за счет необычной гибкости

Людмила Лузан мечтает о золоте. Фото: Reuters

Каноистка Людмила Лузан в паре с Анастасией Четвериковой завоевали для Украины четвертую серебряную медаль. Для Людмилы это вторая олимпийская награда. Раньше она имела бронзу в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.

Рассказываем о спортсменку.

Родители Людмилы не имели никакого отношения к спорту, но уже с самого детства приучили девочку к нему. Уже в 4-летнем возрасте она начала заниматься спортивной гимнастикой, которой отдала 10 лет своей жизни. Из-за высокого роста и веса Людмиле было трудно бороться за самые высокие места в гимнастике, но переступив через "не могу", Лузан таки завоевала звание мастера спорта. Сообщает depo.ua

После очередной травмы Людмила решила окончательно завязать с гимнастикой и после разговора с братом попробовала себя в гребле. Впоследствии спортсменка таки признала, что добиться успеха в гребле ей очень помогла гимнастика:

"Да, мне было гораздо легче, чем другим новичкам, ведь была уже физически подготовлена ​​- у меня была сила и гибкость. Вообще, считаю, что то, что я занималась спортом до гребли, стало моим козырем. Гибкость - одна из важнейших составляющих каноистов . Лучше растянуться - дальше воду захватить. Хотя, честно говоря, по критериям гимнастики, гибкой я не считалась".

Из-за высокого роста и веса Людмиле было трудно бороться в гимнастике

Дебютным толчком в карьере Лузан стала победа на юниорском чемпионате Европы. Уже в 2014-м году, когда Людмила завоевала медаль юношеских Олимпийских игр, она дала всем понять, что эта награда только шаг к главной олимпийской вершины. Об этом свидетельствует подпись под ии фото в инстаграми: "Мое первое олимпийское серебро".

В 2019 году принимала участие в Европейских играх, в паре с Анастасией Четвериковой заняла 5-е место на дистанции 500 метров. На чемпионате Европы 2021 показала свой лучший результат в карьере, завоевав четыре медали. В одиначних соревнованиях она победила на неолимпийских дистанции 500 метров, а также стала второй на олимпийской дистанции 200 метров.

Также спортсменка любит активный отдых, на первых местах стоят путешествия:

"Я же, как вы знаете, из Ивано-Франковска, и у нас здесь просто замечательные места. Я кайфую от гор, от природы, от свежего воздуха. Как только выдается свободная минутка, я на природу - здесь моя душа на месте. Обожаю такой отдых ".

Еще в 2020 году Людмила была серьезно настроена на успешное выступление в Токио:

"На олимпийский сезон у меня боевой настрой. Настроена я очень решительно. Как говорят:" Вижу цель - не вижу препятствий! ". Буду двигаться к цели, как то танк. Сделаю свой максимум и докажу всем, что я могу подняться на олимпийский пьедестал. Буду работать не покладая рук, чтобы достичь своей мечты".

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Людмила Лузан повторила на Олимпиаде достижения пловца Михаила Романчука. Он также завоевал две медали - серебряную и бронзовую.