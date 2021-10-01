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пятница, 01 октября 2021 18:35

"Люблю свою страну и готов положить голову за нее" - Вернидуб о возможной работе в России

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&quot;Люблю свою страну и готов положить голову за нее&quot; - Вернидуб о возможной работе в России
Юрий Вернидуб девять лет возглавлял "Зарю". Фото: ФК "Заря"

Главный тренер "Шерифа" 55-летний Юрий Вернидуб не будет работать в российском футболе.

Украинский наставник готов поехать в Россию только при условии, если отношения между странами наладятся.

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"Я уже говорил - нет. Если отношения наладятся - да. А сейчас я свою позицию не буду менять.

Я люблю свою страну и готов положить голову за нее, - сказал Вернидуб комментарии российскому "Спорт-Экспрессу".

Юрий Вернидуб известен тем, что тренировал девять лет луганскую "Зарю". В Украине один раз выигрывал бронзовые награды чемпионата.

Вернидуб возглавляет "Шериф" с конца 2020 года. Команда смогла впервые пробиться в Лигу чемпионов, где в стартовых матчах победила "Шахтер" и "Реал".

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