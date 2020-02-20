"Лунину не стоит оставаться в Испании" - эксперт

Украинский вратарь Андрей Лунин полтора года находится в Испании. Принадлежит испанскому "Реалу", отдался в аренду "Вальядолида" и "Леганес". Зимой перешел в "Овьедо" - клуба первой местной лиги - и получил игровую практику.

О его перспективах рассказывает 33-летний Реджеп Йылмаз - бывший тренер Академии "Бешикташа", "Трабзонспор" и персональный тренер вратарей.

Прогрессирует Андрей Лунин после переезда в Испании?

- Лунин играет сейчас так, как в Украине к переходу в "Реал", в составе "Зари" или Днепра ". Находится в категории перспективных, но нестабильных игроков. Он может выдать хороший матч или осуществить удачный сейв, а может провалить матч или привезти мяч в свои ворота . Проблема в том, что никто не знает, чего от него ждать в следующем матче.

Пока Лунин просто повзрослел. Превращается из парня в мужчину, но уровень его мастерства растет не так быстро, как бы нам хотелось.

Проблема в том, что никто не знает, чего от него ждать в следующем матче

Почему он не заиграл в "Вальядолиде" и "Леганесе" - клубах испанской высшей лиги?

- Каждый клуб хочет зарабатывать на трансферах. Поэтому берут арендованных игроков только в крайнем случае и при необходимости.

Позиция вратаря требует авторитета и сыгранности с защитниками. Трудно рассчитывать на то, что клуб высшей лиги будет стабильно рассчитывать на вратаря в команде будет только сезон. Кроме того, что он довольно молодой, не имеет стабильного опыта выступлений на высоком уровне и авторитета в команде.

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Полтора года без практики - как из этого выходить?

- В такой ситуации вратарь может не понимать, в чем у него проблемы, в каких компонентах надо добавлять. Где попасть в плен собственных иллюзий.

Уверен, что Лунину после подписания контракта с "Реалом" нужно было не думать о том, как остаться на "Сантьяго Бернабеу", а заниматься поиском игровой практики. Следует надеяться, что вратарь из УПЛ может стать даже вторым в "Реале".

Автор: ФК "Реал" Андрей Лунин подписал контракт из "Реалом" на 6 лет

Информационная возня вокруг себя ему мешает?

- Она - часть футбола. Мы уже были свидетелями нескольких истории, связанным с Луниным. Сначала это был его переход в зарубежный клуб. потом ситуация в "Реале" и его уже выступления в аренде. Больше разговоров о околофутбольной вещи, чем, собственно, об игре вратаря. Каждый футболист все доказывать на поле. Понятно, что есть работа менеджеров, которые пытаются улучшить ситуацию для своего клиента. Но нужно думать, это идет на пользу самому вратарю. Лунин пока не всегда оправдывает возложенные авансы. Это дает его критикам очередной раз говорить.

В "Овьедо" Лунин шел как игрок, который поможет команде. За шесть матчей новый клуб Лунина выиграл только раз, а сам вратарь ни разу не оставил свои ворота "сухими". Наверное, что от него ждали большего

В первой испанской лиге - Сегунде - он сможет прогрессировать?

Я думаю, что такой шаг был связан с тем, что других вариантов особо не было. Играя в Сегунде, нельзя получить всемирное признание. Это, скорее, шаг для того, чтобы просто стабильно играть. Конечно, игровая практика это очень хорошо, но меня волнует, что у "Овьедо"Лунин не получает нужных навыков для дальнейшей игры за" Реал ". Сейчас он постоянно в игре, а сущность вратаря" Реала "заключается в том, чтобы не только не подводить команду спасать ее. в "Реале" вратарь большую часть времени без работы и должна вступать в игру не так часто, но быть начеку.

Вспомните, в свое время Лунин громко о себе впервые заявил во время матча Лиги Европы против "Атлетика". Его игру видела вся футбольная Европа. На такое он точно не может рассчитывать, выступая во втором по силе дивизионе Испании и еще и в составе команды, которая борется за выживание. Почему не попробовать свои силы в других клубах, за пределами Испании? В Турции все местные гранды нуждаются в качественном вратаря. Возможно, уровень чемпионата Турции не так высок, как в Испании, но есть возможность играть в еврокубках. Можно было бы подумать об аренде сразу на несколько сезонов. Думаю, что и "Фенербахче", и "Бешикташ" были бы заинтересованы в таком переходе

Следует надеяться, что вратарь из УПЛ может стать даже вторым в "Реале"

В 6 матчах Сегунды Лунин пропустил 9 мячей и дважды результативно ошибся. Можно ли считать такие результаты не провальными?

- Вратарь, который хочет играть в "Реале" имеет выручать свою команду, а не быть только эффективным. Для любого вратаря надежность на первом месте. Пока Андрей не может похвастаться подобным. Если первые матчи можно было списать на отсутствие игровой практики, то потом стало заметно, что проблем в Лунина хватает.

Думаю, что здесь важным аспектом остается психология. Украинский вратарь - победитель молодежного Кубка мира, входит в число главным талантов среди голкиперов, имеет контракт с "Реалом". От него ждут чуда у каждого матча. Все ошибки рассматриваются очень тщательно.

Реально рассчитывать на возвращение в "Реал"?

- Здесь важно понимание готовности вратаря к выступлениям на таком уровне. Сейчас Лунин не готов быть ни первым, ни запасным вратарем.

Крайне важным здесь является тренер вратарей, который работает с вратарями. Его заслуга в развитии вратарей большая. Посмотрите, как в "Атлетико" смогли воспитать и вырастить Давида Де Хеа, а затем сделать одним из сильнейших вратарей Европы Яна Облака. Лунин должен искать команду, которая не будет использовать его талант, а сделает его сильнее.

Автор: УАФ Андрей Лунин - второй вратарь сборной Украины

Лунин - точно второй вратарь сборной Украины или его позиции ниже?

- Они прочны. Когда нет Пятова - играет Лунин.



Во взрослом футболе 21-летний Лунин играет пятый сезон





