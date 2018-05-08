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вторник, 08 мая 2018 15:43

Лунин заменит легендарного голкипера в топ-клубе - СМИ

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Лунин заменит легендарного голкипера в топ-клубе - СМИ
Лунин может заменить Буффона. Фото: campeones.ua

Новым претендентом на юного украинского голкипера Андрея Лунина является туринский "Ювентус".

"Ювентус внимательно следит за развитием карьеры голкипера "Зари" Андрея Лунина, которого уже называют "украинским Доннарумма".

Украинец может перейти в Ювентус этим летом, когда карьеру завершит Джанлуиджи Буффон. Тогда основным вратарем "старой синьоры" станет Войцех Щенсны, которому понадобится дублер.

Кроме Лунина, на эту должность претендуют опытные Антонио Миранте, Федерико Маркетти и Андреа Консилией", - сообщает isport.ua.

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Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб призвал журналистов отвязаться от Лунина.

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